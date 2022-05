EXPOSITION “Un amour dévorant, espèces romantiques… ou pas ?”

2022-02-11 – 2022-05-29 Tourterelles, escargots, goélands, cygnes, crapauds, mantes religieuses… espèces romantiques ou pas ? Venez découvrir des histoires d’amour animales : parades, rencontres, séduction… De quoi donner à réflexion sur notre vision du romantisme.

Tourterelles, escargots, goélands, cygnes, crapauds, mantes religieuses… espèces romantiques ou pas ? Venez découvrir des histoires d'amour animales : parades, rencontres, séduction… De quoi donner à réflexion sur notre vision du romantisme.

Comment certaines espèces locales trouvent et séduisent leur partenaire ? Des anecdotes sur les comportements amoureux parfois originaux vous permettront d'être au point pour le printemps à venir, marquant le début de la saison des amours.

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

