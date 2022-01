Exposition Un amour de Lalique Dites-le avec des fleurs Wingen-sur-Moder, 1 février 2022, Wingen-sur-Moder.

2022-02-01 10:00:00 – 2022-03-20 18:00:00

Croyez-vous qu’aucune autre chose quelle qu’elle soit puisse me faire plus de plaisir que ces quelques fleurs si jolies et qui semblent m’apporter de votre part tant de bonnes pensées, tant de souvenirs et qui me sont si chers…

C’est ce qu’écrit Alice Ledru à René Lalique le 4 avril 1890. On sait d’elle qu’elle fut son amante, sa muse, la mère de deux de ses enfants puis finalement son épouse en 1902. L’artiste a créé pour elle une boucle de ceinture « Pavot » et son profil l’a inspiré pour plusieurs bijoux. Si René Lalique réalisait peu d’objets pour ses proches, la flore – qu’il a tant dessiné dès son plus jeune âge – a été pour lui et ses successeurs une source infinie d’idées.

On offre des fleurs pour faire plaisir, pour consoler, pour marquer son admiration… Au delà du jeu enfantin de la pâquerette où l’on enlève un à un chaque pétale en se demandant si l’être cher vous aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout, les fleurs peuvent exprimer un véritable langage. Suivez-nous dans la découverte de celui-ci au travers des œuvres Lalique…

