Exposition “Un air de vacances” Paimpol, 6 août 2021, Paimpol.

Exposition “Un air de vacances” 2021-08-06 – 2021-08-29 Galerie Jean-Louis Cléret 64B Avenue du Général de Gaulle

Paimpol Côtes d’Armor

Alice nous revient avec une large série d’acryliques sur papier anciens et quelques huiles sur toile. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, son univers si caractéristique emprunte aux artistes du début du XXe siècle, mais aussi à l’estampe japonaise et à la miniature persane. Sa notoriété va grandissante et elle est collectionnée dans le monde entier. Artiste émergente reconnue par les sites d’art contemporain comme Artsper en Europe et Saatchi aux États-Unis, son travail reste encore financièrement accessible… Mais pour combien de temps ?

