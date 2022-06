Exposition : Un air de street’art Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-06-24 – 2022-07-21

Bouches-du-Rhône Toute l’année Fresk vous accueille dans son atelier-galerie ou il propose de la peinture graffiti, street-art, du custom sur textile, baskets, ou casquettes.

L' Ile Egal Galerie accueille Pascal Paczesny (photographies), DKZ et Fresk (peintures) dans le cadre de la programmation du collectif Art'Ystria.

