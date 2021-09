Exposition Ultime combat. Arts martiaux d’Asie Musée du quai Branly Jacques Chirac, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Ouverture en nocturne

Moines Shaolin et samouraïs, mythologie guerrière, films de sabre et de kungfu… L’exposition Ultime combat. Arts martiaux d’Asie propose une immersion dans les arts martiaux d’Asie, à travers leurs histoires, leurs philosophies et leurs pratiques, aujourd’hui mondialisées. Avec plus de 300 œuvres anciennes et contemporaines, et au travers d’une galerie de personnages historiques ou de héros de fictions, l’exposition Ultime combat. Arts martiaux d’Asie entend retracer l’histoire des techniques martiales. Un parcours ponctué de références aux arts et cultures populaires, en particulier au cinéma, avec la figure emblématique de Bruce Lee.

En partenariat avec : RTL Society, Arte, Le Parisien, France Télévisions. Avec le soutien de : Clarisse Agbégnénou, championne olympique , quintuple championne du monde de judo, et marraine de l’exposition. Avec le commissariat de : Julien Rousseau, responsable de l’unité patrimoniale Asie au musée du quai Branly – Jacques Chirac et Stéphane du Mesnildot, auteur et spécialiste du cinéma asiatique.

Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly Paris 75007

9 : Iéna (390m) 9 : Alma – Marceau (395m)



Contact :Musée du Quai Branly – Jacques Chirac https://www.quaibranly.fr/fr/

Bruce Lee dans Le jeu de la mort, 1978, réalisateur Robert Clouse © Fortune Star Media Limited All Rights Reserved