Exposition UKRAINE “Créer sous les bombes” Rieupeyroux, vendredi 15 mars 2024.

Une exposition en soutien aux artistes d’Ukraine. 19 artistes 33 œuvres.

Des artistes ukrainiens contemporains ont été invités à soumettre des œuvres d’art actuelles pour l’exposition Artists Support Ukraine. De plus, ils ont joint leurs propres textes avec des histoires personnelles qui décrivent où ils se trouvaient lorsque la guerre a commencé, ce qu’ils font maintenant, leurs propres pensées et souhaits.

Toutes les œuvres ont été créées pendant la guerre, et sont annotées par les histoires personnelles de l’invasion russe du 24 février 2022.

Avec les œuvres de :

OLEKSIY SAI, ANTON LOGOV, ALEVTINA KAKHIDZE, APL315, IGOR GUSEV, MARIA KULIKOVSKA, OLEXANDRA KOVALEVA, JULIA BELIAEVA, MASHA SHUBINA, OKSANA LEVCHENYA, KINDER ALBUM, OLEKSIY ZOLOTAR, VLADA RALKO, HANA HRABARSKA, ANNA NADUDA, VALERY VEDUTA, MIKHAIL REVA, DANIIL GALKIN et MASHA REVA. EUR.

2, route du Foirail

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie information@centreculturelaveyron.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-04-30



