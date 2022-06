Exposition Ubiquité Espace des fabriques, 18 juin 2022, Paris.

Du samedi 18 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022 :

dimanche

de 11h00 à 18h30

samedi

de 11h00 à 20h00

. gratuit

Les 18 et 19 juin 2022, l’artiste Malo Jénin présente son exposition Ubiquité, aboutissement d’une recherche initiée depuis plusieurs années sur la portée du support. La photographie devient ainsi la base d’une réflexion plus large, interdisciplinaire, dont la finalité est systématiquement la mise en lumière de la noblesse et de la poésie de chaque situation, de chaque image.

Face à la diversité de points de vues que suggère la photographie, Ubiquité cherche à rendre compte de l’univers qui se cache derrière chaque image. Celles-ci, associées à la peinture, au dessin et à l’écriture, sont ainsi transposées dans un univers fantasmagorique, à la fois brut et absurde, caractéristique de la vision de Malo Jénin. Si par la confrontation des œuvres au regardeur, ce dernier cherche à faire naître une impression de projection dans l’image, il y ajoute également une vision personnelle. L’image, ainsi influencée par l’artiste, change alors de nature du fait de la diversité des regards et ressentis qu’elle provoque.

Toujours en quête de nouvelles textures et matières, Malo Jénin se plaît à chercher l’aspect graphique qui mettra en lumière la poésie de cette dualité de l’œuvre, à la fois propre et dénaturée. Tant par la photographie, que par le collage et les dessins et inscriptions qu’il appose sur son support, la finalité demeure la même, permettre d’observer l’ubiquité des émotions qui rapprochent certains lieux, certains êtres ou certaines situations.

Espace des fabriques 70 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : 0645649650 https://www.instagram.com/olam_jn/?hl=fr

©Malo Jénin