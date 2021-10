Saint-Samson-sur-Rance Saint-Samson-sur-Rance Côtes-d'Armor, Saint-Samson-sur-Rance Exposition- Typhaine et David Morel Saint-Samson-sur-Rance Saint-Samson-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Samson-sur-Rance

Exposition- Typhaine et David Morel Saint-Samson-sur-Rance, 23 novembre 2021, Saint-Samson-sur-Rance. Exposition- Typhaine et David Morel Saint-Samson-sur-Rance

2021-11-23 – 2021-11-30

Saint-Samson-sur-Rance Côtes d’Armor Saint-Samson-sur-Rance L ‘Atelier2Bis vous propose une exposition de peinture, Typhaine Morel : peinture abstraite encre alcool, résine .David Morel peinture figurative acrylique, aquarelle et gouache. Ouvert de 14h à18h du mardi au samedi

Gratuit. +33 6 50 48 97 59 L ‘Atelier2Bis vous propose une exposition de peinture, Typhaine Morel : peinture abstraite encre alcool, résine .David Morel peinture figurative acrylique, aquarelle et gouache. Ouvert de 14h à18h du mardi au samedi

Gratuit. Saint-Samson-sur-Rance

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Samson-sur-Rance Autres Lieu Saint-Samson-sur-Rance Adresse Ville Saint-Samson-sur-Rance lieuville Saint-Samson-sur-Rance