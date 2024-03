Exposition Txatarra, Charlie Aubry, à la Fabrique Pola Fabrique Pola Bordeaux, vendredi 12 avril 2024.

Exposition Txatarra, Charlie Aubry, à la Fabrique Pola Nouvelle exposition produite par Zébra3, TXATARRA, par l’artiste Charlie Aubry, à la Fabrique Pola. 12 avril – 19 mai Fabrique Pola Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T18:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-19T15:00:00+02:00 – 2024-05-19T19:00:00+02:00

Infos pratiques

Inauguration

VENDREDI 12 AVRIL 18:00 – 01:00

GRATUIT

Activation de l’installation artistique

Live Soum-Soum

DJ set Acide Plastique

Live machine SACRIFICE SEUL (side project Charlie Aubry)

Lancement Collaboration La Chemise Club x Charlie Aubry

Bar & food

Munchies mobile (vegan)

OPA (BBQ grec)

L’exposition

DU VENDREDI 12 AVRIL AU DIMANCHE 19 MAI

GRATUIT

du jeudi au dimanche I 15:00 – 19:00

+ Permanence de La Chemise Club

Clôture

SAMEDI 18 MAI

19:00 – 00:00

GRATUIT

Lancement collection La Chemise Club x Charlie Aubry

Programmation à venir

Bar & food

Plaisir de bricoler, joie de transmettre

TXATARRA, en basque « vieillerie, chose sans valeur », est une installation artistique, immersive et voyageuse, réalisée avec des jeunes en insertion et des étudiant.es de l’école nationale supérieure des beaux-arts de Bordeaux à partir de ressources issues du réemploi, lors d’un vaste atelier de création artistique et d’expérimentation numérique orchestré par l’artiste Charlie Aubry.

Durant plusieurs semaines, le groupe apprend à déconstruire les mécanismes algorithmiques, s’approprier des logiciels open source et d’Intelligence Artificielle, découvrir le plaisir de bricoler ensemble, pour imaginer des scénarios créatifs où le « faire » est au cœur du processus.

Charlie Aubry leur partage son désir d’explorer les logiques en jeu dans les technologies du numérique, mécanismes qui façonnent nos environnements familiers. La volonté de transmettre des clés de lecture simples pour mieux comprendre les incidences de ces technologies s’incarne à travers le plaisir de créer ensemble.

Véritable laboratoire de création émancipatoire, l’approche de Charlie Aubry s’inscrit dans une approche sensible, associant des technologies sophistiquées et répertoires d’objets populaires usuels. Sa création nous projette dans un univers imaginaire et futuriste qui interroge les finalités et les relations que nous nourrissons avec les techniques de l’information.

Tour d’horizon stationnaire et circuits courts

Charlie Aubry intègre de manière opérationnelle des processus s’appuyant sur le réemploi de nombreuses ressources collectées dans l’environnement proche de ses expositions. Cette économie de moyens crée une forme d’agilité qui lui permet de mobiliser, au gré des lieux qu’il parcourt, les éléments qui constituent le répertoire plastique de ses créations.

À la manière d’un sculpteur qui utilise les bois flottés offerts par les marées, il collecte dans la débauche des flots de rebus urbains, la matière utile à son propos. Cette sobriété engagée, inhérente à son mode opératoire, se matérialise le plus souvent dans des installations où la profusion interroge l’impact des activités humaines. Ici, à Bordeaux, cette dimension donne lieu au soutien de plusieurs partenaires dont l’Atelier Déco Solidaire, Amos et La Chemise Club.

L’installation TXATARRA prend place sur un plateau tournant géant. Ce socle mouvant central dans l’espace d’exposition accueille une structure qui évoque une architecture à plusieurs étages, dans laquelle évoluent, sans hiérarchies, de multiples combinaisons d’objets, matériaux, compositions plastiques. Elle est animée, comme un être vivant et autonome mue par une logique propre et énigmatique. De nombreux éléments lumineux, sonores, rotatifs ou pendulaires sont activés, déclenchés et contrôlés selon des scénarios d’apparence chaotique, fruit du travail de programmation réalisé durant les phases d’ateliers.

TXATARRA dans son ensemble offre un espace de circulation aux visiteur.euses aussi bien qu’aux invitations faites à d’autres artistes pour des temps d’activation lors de l’ouverture et la clôture du programme d’exposition.

L’installation devient un espace performatif lorsqu’elle est activée par des performeur·euses. Démontable, stockable, réutilisable, et adaptable à de nouveaux contextes, elle voyagera à Clermont Ferrand à la Tôlerie, Paris à Université de Saclay, à Toulouse à Lieu-Commun, à Rome… chaque fois réactivée par des jeunes, des artistes, des acteurs de l’insertion, du réemploi et de la valorisation des déchets.

Fabrique Pola 10 quai de Brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.zebra3.org/txatarra-2024 »}, {« type »: « email », « value »: « bonjour@zebra3.org »}]

exposition vernissage

Réalisation graphique : Countach Studio