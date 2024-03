EXPOSITION TUNOSCOPE, L’ODYSSEE DU THON ROUGE DE MEDITERRANEE Sète, mardi 26 mars 2024.

A l’occasion d’Escale à Sète, les frères Lubrano, producteurs de thon rouge, dévoilent au public TUNOSCOPE l’exposition dédiée à cette espèce.

Au travers d’un récit historique se déroulant de la préhistoire à nos jours, l’exposition propose de découvrir le rapport étroit entre l’homme et le poisson.

Un parcours découverte d’environ 1h15 est proposé gratuitement au spectateur et se décompose en 3 espaces

Le couloir du temps une visite guidée qui se déroule au gré d’illustrations où le visiteur découvre les caractéristiques de ce poisson pélagique hors norme et voit comment l’homme, au cours de l’histoire, s’est organisé pour arriver à une pêche sélective et durable.

L’espace scénographique regroupant les animations vidéo ludiques mettant en avant l’odyssée de l’espèce (comportement, migration, reproduction), ainsi que l’espace Hommage à l’artiste marin disparu Christian COURONNE, avec deux de ses œuvres grandeur nature .

Le film documentaire Pêcheur 2.0 de 35 minutes Projection à 9h30 /10h30 /11h30 /14h /15h /16h /17h

Quatre années ont été nécessaires à l’aboutissement du film documentaire qui raconte, comment cette nouvelle génération de pêcheurs de thon rouge a su tirer les enseignements du passé.

Embarqué à bord de thoniers senneurs, le spectateur s’immerge et découvre la pêche à la senne, l’une des plus anciennes du monde qui consiste désormais à capturer, conserver mais aussi relâcher le poisson vivant.

Elle est devenue l’une des pêcheries les plus contrôlées au monde, avec un océan de contraintes réglementaires et technologiques, visant à préserver au mieux la ressource.

Réalisateur Julien Mata

Documentaire/ France, Espagne / 2022 / 35 ‘

Production French Kiss Production .

2 Quai Philippe Regy

Sète 34200 Hérault Occitanie

