Exposition : tuiles et briques Montrésor, 18 septembre 2021, Montrésor.

Exposition : tuiles et briques 2021-09-18 – 2021-09-19

Montrésor Indre-et-Loire

Autrefois dans les campagnes, si les travaux des champs étaient les activités principales, ils n’étaient pas les seuls ; l’artisanat mais aussi toute une série de petites industries faisaient la vie de ces campagnes.

Dans la gâtine de Montrésor, les argiles des plateaux vont ainsi se prêter au développement de la fabrication de briques et de tuiles.

Cette exposition a pour objectif de retracer : l’histoire des briques et des tuiles, les étapes de leur fabrication et la vie des tuiliers.

Nous découvrirons aussi les derniers fours à tuiles plus ou moins bien conservés qui ont échappé à la démolition. Ces fours constituent aujourd’hui un patrimoine à préserver et sont les derniers témoins d’une activité disparue.

