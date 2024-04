[Exposition] Tu me touches de Lauren Bonard Dieppe, lundi 1 avril 2024.

[Exposition] Tu me touches de Lauren Bonard Dieppe Seine-Maritime

Vendredi

Lauren Bonard est une artiste contemporaine dont les œuvres captivent les sens et l’imagination.

Originaire d’Australie, elle a grandi à Londres et vit en France depuis une dizaine d’années. Inspiré par la nature, son travail traverse diverses techniques et média, dans un style à la fois dynamique et contemplatif.

Venez découvrir son exposition « Tu me touches » le temps d’un apéritif à la Potinière !

Lauren Bonard est une artiste contemporaine dont les œuvres captivent les sens et l’imagination.

Originaire d’Australie, elle a grandi à Londres et vit en France depuis une dizaine d’années. Inspiré par la nature, son travail traverse diverses techniques et média, dans un style à la fois dynamique et contemplatif.

Venez découvrir son exposition « Tu me touches » le temps d’un apéritif à la Potinière ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-27

La Potinière

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie the.workshop.dieppe@gmail.com

L’événement [Exposition] Tu me touches de Lauren Bonard Dieppe a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie