Exposition « Tu joues pour faire genre »

du vendredi 25 février au vendredi 11 mars à Centre socioculturel Loire-Divatte

L’exposition interroge nos à priori sous forme ludique, interactive et s’adresse aux enfants comme aux adultes. Une bénévole vous guidera parmi les rayons de jouets revisités les mercredis 2 et 9 mars, de 16h à 18h.

Y a-t-il des jeux de filles, de garçons, des jeux mixtes ? Centre socioculturel Loire-Divatte 2 route Félix Praud, St Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique

