Exposition “Tu joues bien pour une fille” – saison des musiques actuelles Cité audacieuse – Café Chez Mona Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition “Tu joues bien pour une fille” – saison des musiques actuelles Cité audacieuse – Café Chez Mona, 11 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 11 mars 2022 au vendredi 18 mars 2022 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 20h00

gratuit

Exposition de sensibilisation #TuJouesBienPourUneFille dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2022 HF Île-de-France présente sa campagne #TuJouesBienPourUneFille, en 9 portraits de femmes professionnelles du secteur des Musiques Actuelles, réalisés par FemmesPHOTOgraphes. Cette exposition comporte 10 panneaux identifiant les inégalités professionnelles problématiques du secteur des musiques actuelles. Neuf panneaux présentent chacun le portrait d’une femme professionnelle du secteur des musiques actuelles, accompagné de données chiffrées illustrant l’absence de mixité dans ce secteur. Un dixième panneau présente la campagne #TuJouesBienPourUneFille dans son intégralité. Cité audacieuse – Café Chez Mona 9 rue de vaugirard Paris 79006 Contact : http://hf-idf.org Expo;Musique;Photo

Date complète :

2022-03-11T09:00:00+01:00_2022-03-11T20:00:00+01:00;2022-03-12T09:00:00+01:00_2022-03-12T20:00:00+01:00;2022-03-13T09:00:00+01:00_2022-03-13T20:00:00+01:00;2022-03-17T09:00:00+01:00_2022-03-17T20:00:00+01:00;2022-03-18T09:00:00+01:00_2022-03-18T20:00:00+01:00

@FemmesPHOTOgraphes

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cité audacieuse - Café Chez Mona Adresse 9 rue de vaugirard Ville Paris lieuville Cité audacieuse - Café Chez Mona Paris Departement Paris

Cité audacieuse - Café Chez Mona Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition “Tu joues bien pour une fille” – saison des musiques actuelles Cité audacieuse – Café Chez Mona 2022-03-11 was last modified: by Exposition “Tu joues bien pour une fille” – saison des musiques actuelles Cité audacieuse – Café Chez Mona Cité audacieuse - Café Chez Mona 11 mars 2022 Cité audacieuse - Café Chez Mona Paris Paris

Paris Paris