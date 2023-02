Exposition : Trois artistes vous proposent un étonnant voyage imaginaire et émotionnel Patricia DELORME – Annette PRAL, Peintres et Jean-Yves PETIT, Sculpteur Place Ziem, 7 septembre 2023, Beaune .

2023-09-07 10:00:00 – 2023-09-13 21:00:00

Trois artistes vous proposent un étonnant voyage imaginaire et émotionnel.

Venez découvrir (ou redécouvrir) les paysages vibrants et brumeux de Patricia DELORME, les scènes de vie banales mais tellement décalées d’Annette PRAL et les poissons et autres créatures issus d’un univers onirique et métamorphosé de Jean-Yves PETIT.

L’artiste Patricia DELORME vous emmène dans un captivant voyage émotionnel avec ses vibrantes et mystérieuses acryliques sur toiles. Elle peint des paysages oniriques, apaisants, 100% imaginaires. Une atmosphère brumeuse “comme dans un rêve” qui donne une vibration particulière, du figuratif à la limite de l’abstraction…

Elle expose en France et à l’étranger dans le cadre d’expositions personnelles et collectives et de salons d’art.

Annette PRAL décrit ses oeuvres figuratives comme représentant des caractères plutôt que des personnages. Elle place ses sujets dans des situations et scènes qui peuvent paraître banales mais il y a toujours quelque chose de fondamentalement décalé, que ce soit à travers des objets déformés, des visages étonnés ou des jeux de regards et d’attitudes. Peindre c’est imaginer que tout est possible…

Ses peintures à l’huile sont présentées partout en France dans plusieurs expositions individuelles et collectives.

Sculpteur autodidacte, ancien Médecin Réanimateur et Plongeur Jean-Yves PETIT (JYP) s’inspire principalement de ses souvenirs de plongée en mers tropicales pour réaliser des sculptures de poissons et de créatures issues d’un univers onirique et métamorphosé.

Ses réalisations sont en ciment armé teinté aux ocres naturelles sur une armature métallique. Cette technique permet la réalisation de courbes fines et harmonieuses ainsi qu’une finition douce par le ponçage final.

Il expose régulièrement dans le cadre d’expositions et de salons d’art.

