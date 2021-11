Toulouse Médiathèque des Izards Haute-Garonne, Toulouse Exposition Tr@nsform@tion Médiathèque des Izards Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Exposition Tr@nsform@tion

du jeudi 6 janvier 2022 au vendredi 11 mars 2022

Médiathèque des Izards

Exposition ———- **Association Icare & Cie l’Agit** **Dans le cadre du projet Tr@nsform@tion, en partenariat avec la Médiathèque des Izards.** Un événement pour aborder l’image de soi, celle que l’on voit, celle que l’on veut montrer, celle que l’on s’imagine, celle que l’on rêve ou celle que l’on s’impose… Des ateliers d’improvisation en classe serviront de base aux ateliers de création d’un jeu vidéo et d’avatars. Les avatars ainsi créés seront mis en scène pour l’exposition. Chaque visiteur pourra y intégrer le sien ! En lien avec l’exposition ————————- « Jeu Tr@nsform@tion », avec l’Association Icare, ven. 14 jan. 17h, entrée libre

Médiathèque des Izards 1 Place Micoulaud, 31200 Toulouse, France

