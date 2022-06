Exposition Tri’Art Ébreuil Ébreuil Catégories d’évènement: 03450

Exposition Tri'Art Place de l'Église Galerie des Charitains Ébreuil

2022-06-01 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-26 18:30:00 18:30:00

Ébreuil 03450 L’association Art’Belette vous propose une exposition « Tri’Art ».

Artistes ; Jean-Louis Champredon, Renaud Angerville-Langlois et les maquettes de Michel Pouzadoux. Place de l’Église Galerie des Charitains Ébreuil

