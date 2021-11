Aubière Aubière Aubière, Puy-de-Dôme Exposition Triangulisme – MUT Aubière Aubière Catégories d’évènement: Aubière

Exposition Triangulisme – MUT Aubière, 27 novembre 2021, Aubière. Exposition Triangulisme – MUT Le Carré des Arts 8 avenue Charles-de-Gaulle Aubière

2021-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-10 18:00:00 18:00:00 Le Carré des Arts 8 avenue Charles-de-Gaulle

Aubière Puy-de-Dôme Aubière La démarche de David De Paredes, alias MUT qu’il nomme « Triangulisme » peut être classée dans le « Cubisme ». Cette technique lui permet d’explorer les genres abstrait, figuratif et parfois de les mélanger. carredesarts@ville-aubiere.fr +33 4 73 44 83 52 https://ville-aubiere.fr/ Le Carré des Arts 8 avenue Charles-de-Gaulle Aubière

