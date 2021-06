Issigeac Issigeac Dordogne, Issigeac Exposition : Tresser les plantes, l’art de tisser de nouveaux liens Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Issigeac

Exposition : Tresser les plantes, l’art de tisser de nouveaux liens Issigeac, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Issigeac. Exposition : Tresser les plantes, l’art de tisser de nouveaux liens 2021-07-04 – 2021-08-01 Place du château Bureau d’Information Touristique

Issigeac Dordogne L’exposition « Tresser les plantes, l’art de tisser de nouveaux lien » retrace le savoir-faire de la vannerie et son utilisation.

