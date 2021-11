Thionville Thionville Moselle, Thionville EXPOSITION – TRÉSORS ET TRADITION Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

EXPOSITION – TRÉSORS ET TRADITION Thionville, 22 novembre 2021, Thionville. EXPOSITION – TRÉSORS ET TRADITION Beffroi de Thionville 1 Place Anne Grommerch Thionville

2021-11-22 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 18:00:00 Beffroi de Thionville 1 Place Anne Grommerch

Thionville Moselle Thionville Exposition: peinture, gravure, artisanat, bijoux, céramique… Avec comme invités les poètes du Centre Européen pour la Promotion des Arts et Lettres. info@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 25 https://thionville.fr/fr CEPAL

Beffroi de Thionville 1 Place Anne Grommerch Thionville

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Beffroi de Thionville 1 Place Anne Grommerch Ville Thionville lieuville Beffroi de Thionville 1 Place Anne Grommerch Thionville