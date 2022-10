Exposition : Trésors des bibliothèques Charleville-Mézières, 18 octobre 2022, Charleville-Mézières.

Exposition : Trésors des bibliothèques

2022-10-18 – 2022-10-22

Manuscrits, imprimés, plans, illustrations, photographies… Venez découvrir des documents d’exception conservés dans les collections des Médiathèques Georges-Delaw et Voyelles, des Archives départementales des Ardennes, du Musée municipal de Sedan, de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais et de la Société d’histoire des Ardennes.Le patrimoine, écrit et graphique, extraordinairement riche et varié, appartient à chacun, pourtant il est souvent méconnu. Les présents trésors n’ont pas été choisis simplement en raison de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur beauté. Ils sont précieux car ils constituent les reflets des époques, des cultures, des histoires personnelles et intimes aussi bien que collectives dans lesquelles ils s’inscrivent.Cette exposition vous invite à un beau voyage, entre le XIIe et le XXe siècle.Des manuscrits médiévaux des abbayes (de Signy, Belval ou la chartreuse du Mont-Dieu) aux mouchoirs de codage des agents clandestins de la Résistance (vers 1943) en passant par le psautier de chignon imprimé en 1634 par Jean Jannon en petite sedanaise et en y présentant les dernières acquisitions.

