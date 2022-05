Exposition – Trésors de nos prairies, 4 juin 2022, .

Exposition – Trésors de nos prairies

2022-06-04 – 2022-08-28

Les milieux ouverts comme les prairies et les pelouses sèches foisonnent de vie ! Orchidées, primevères, aromatiques et autres plantes deviennent un lieu de reproduction et de nourriture pour beaucoup d’insectes. Venez découvrir cette biodiversité à travers les photos de Bernard Wittig, toutes prises dans les prairies du jura alsacien.

Les milieux ouverts comme les prairies et les pelouses sèches foisonnent de vie ! Orchidées, primevères, aromatiques et autres plantes deviennent un lieu de reproduction et de nourriture pour beaucoup d’insectes. Venez découvrir cette biodiversité à travers les photos de Bernard Wittig, toutes prises dans les prairies du jura alsacien.

Les milieux ouverts comme les prairies et les pelouses sèches foisonnent de vie ! Orchidées, primevères, aromatiques et autres plantes deviennent un lieu de reproduction et de nourriture pour beaucoup d’insectes. Venez découvrir cette biodiversité à travers les photos de Bernard Wittig, toutes prises dans les prairies du jura alsacien.

dernière mise à jour : 2022-05-18 par