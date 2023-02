Exposition “Trésors de la collection Al Thani et du palais de la casa d’Oro de Venise” DEVANT LE MUSEE Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition “Trésors de la collection Al Thani et du palais de la casa d’Oro de Venise” DEVANT LE MUSEE, 28 février 2023, Paris. Le mardi 28 février 2023

de 15h00 à 17h00

. payant 28 euros Découvrez l’exposition “Trésors de la collection Al Thani et du palais de la casa d’Oro de Venise” . Dans le magnifique cadre de l’Hôtel de la Marine, une sélection d’œuvres d’art appartenant à deux prestigieuses collections offre à la délectation un ensemble d’une exceptionnelle qualité, d’une grande diversité d’origines, de matières et d’époques. DEVANT LE MUSEE 2 PLACE DE LA CONCORDE 75008 Paris Contact : https://bit.ly/3K8oaG8 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://bit.ly/3K8oaG8

.

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu DEVANT LE MUSEE Adresse 2 PLACE DE LA CONCORDE Ville Paris lieuville DEVANT LE MUSEE Paris Departement Paris

DEVANT LE MUSEE Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition “Trésors de la collection Al Thani et du palais de la casa d’Oro de Venise” DEVANT LE MUSEE 2023-02-28 was last modified: by Exposition “Trésors de la collection Al Thani et du palais de la casa d’Oro de Venise” DEVANT LE MUSEE DEVANT LE MUSEE 28 février 2023 DEVANT LE MUSEE Paris Paris

Paris Paris