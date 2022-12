EXPOSITION | TRÉSORS DE DIPLOMATIE Verdun Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Meuse Verdun La nouvelle exposition « Trésors de Diplomatie » vous réserve des découvertes inédites avec les plus somptueux cadeaux offerts à nos Présidents de la République et à nos Premiers Ministres. Une visite surprenante, inoubliable avec plus de 150 cadeaux diplomatiques présentés pour la première fois au public. Une bonne façon de voyager sans aller très loin de chez vous ! Accessible tout public. contact@cmpaix.eu +33 3 29 86 55 00 http://www.cmpaix.eu/ © Centre Mondial de la Paix

