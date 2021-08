Loches Hôtel de la Chancellerie Indre-et-Loire, Loches Exposition – Trésor de Naples Hôtel de la Chancellerie Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Exposition – Trésor de Naples Hôtel de la Chancellerie, 18 septembre 2021, Loches. Exposition – Trésor de Naples

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de la Chancellerie Entrée libre | 30 personnes maximum sur le site en même temps

Visite libre d’une partie du très riche « Trésor de Naples » dédié à San Gennaro, saint patron de Naples : orfèvrerie, statues monumentales en argent, tableaux. Hôtel de la Chancellerie 8 rue du Château, 37600 Loches Loches Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Hôtel de la Chancellerie Adresse 8 rue du Château, 37600 Loches Ville Loches lieuville Hôtel de la Chancellerie Loches