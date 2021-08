Exposition « Trésor de faire » Saint-Dizier, 18 septembre 2021, Saint-Dizier.

Exposition « Trésor de faire » 2021-09-18 – 2021-09-18 Musée Municipal 17 rue de la Victoire

Saint-Dizier Haute-Marne

Venez découvrir cet exceptionnel dépôt d’objets métalliques à travers une visite guidée de 14h à 15h et de 16h à 17h.

Fabriquez aussi votre propre fibule gauloise : dans le cadre de l’exposition temporaire « Trésor de faire », assistez à un atelier de fabrication de fibules gauloises. samedi et dimanche de 14h à 16h. Tél 03.25.07.31.50

En février 2017, 69 objets étaient découverts sur le territoire de la commune de Roches-Bettaincourt. Les objets ont été pris en charge par le service régional de l’archéologie qui en a assuré la restauration et la stabilisation. L’Institut national de recherches archéologiques préventives en a réalisé l’étude scientifique. Cet ensemble va maintenant pouvoir être présenté dans le cadre d’une exposition à Roches-Bettaincourt, puis au musée de Saint-Dizier.

Venez découvrir cet exceptionnel dépôt d’objets métalliques à travers une visite guidée de 14h à 15h et de 16h à 17h. Atelier de fabrication de fibules gauloises de 14h à 16h, tél 03.25.07.31.50.

+33 3 25 07 31 50

Venez découvrir cet exceptionnel dépôt d’objets métalliques à travers une visite guidée de 14h à 15h et de 16h à 17h.

Fabriquez aussi votre propre fibule gauloise : dans le cadre de l’exposition temporaire « Trésor de faire », assistez à un atelier de fabrication de fibules gauloises. samedi et dimanche de 14h à 16h. Tél 03.25.07.31.50

En février 2017, 69 objets étaient découverts sur le territoire de la commune de Roches-Bettaincourt. Les objets ont été pris en charge par le service régional de l’archéologie qui en a assuré la restauration et la stabilisation. L’Institut national de recherches archéologiques préventives en a réalisé l’étude scientifique. Cet ensemble va maintenant pouvoir être présenté dans le cadre d’une exposition à Roches-Bettaincourt, puis au musée de Saint-Dizier.

dernière mise à jour : 2021-08-24 par