Exposition Tréguier port de mer Tréguier, 5 juillet 2021, Tréguier.

Exposition Tréguier port de mer Tréguier

2021-07-05 – 2021-12-31

Tréguier Côtes d’Armor

La ville de Tréguier et l’association Océanide proposent, le long des quais, l’exposition « Tréguier port de mer ». Des photographies du XIXème et début du XXème siècle, ainsi que des dessins aquarellés du peintre-douanier Louis-Marie Faudacq (1840-1916) illustrent les belles heures de l’histoire et la vie fourmillante du port. De la Passerelle Saint-François au pont Canada, l’exposition témoigne des activités et des usages maritimes. Avec les belles goélettes de cabotage, les régates, la pêche aux huîtres, la balatées de sable et de goémon, le coeur de Tréguier a longtemps vibré au rythme de son port, de ses commerces et de ses cafés.

+33 2 96 92 30 19 http://www.oceanide-bretagne.fr/

