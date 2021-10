Exposition “TRAVERSEES” salle Courmont, 19 novembre 2021, Lille.

Exposition “TRAVERSEES”

du vendredi 19 novembre au vendredi 3 décembre à salle Courmont

L’association Carnaval de Moulins organise sa 19ème exposition d’art contemporain. Cette année, l’exposition aura pour thème : « Traversées » avec comme invité d’honneur : Renaud Desmazières. Ce thème, permet de rebondir après cette difficile période de pandémie, Il porte l’espoir de ce qui nous attend de l’autre « côté » et peut s’adapter à chaque parcours personnel : il y a tellement « de traversées » dans une vie..) Homme du Nord par excellence, Renaud Desmazières, né à Marcq-en-Baroeul, après des études à l’école des Beaux-Arts de Tourcoing, notamment dans l’atelier de Jean Ferlicot, reste fidèle au Nord où il installe son atelier et exerce, parallèlement, le métier de professeur d’arts plastiques. Très vite, jeune artiste, il devient membre de l’Atelier de la Monnaie. De nombreuses expositions, en France et à l’étranger jalonnent son parcours. Avec lui, une soixante d’artistes, peintres, graffeurs, sculpteurs et photographes, tous de grand talent, apporteront comme chaque année, une grande diversité d’expression pour le plaisir et le régal des yeux de chacun, habitant, enfant, amateur d’art, collectionneur … Tous ces artistes vivent ou sont originaires des Hauts de France. Nous rendrons également un hommage à deux artistes et amis récemment disparus : Mahjoub Ben Bella et Jean-Claude Chevalier. Vernissage de l’exposition le 19 novembre à 19 heures

entrée gratuite – pass sanitaire obligatoire

Exposition d’art contemporain

salle Courmont 2 rue courmont Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

