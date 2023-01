Exposition TRAUM de Valentin Prevot Galerie Le Fil Rouge Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition TRAUM de Valentin Prevot Galerie Le Fil Rouge, 13 janvier 2023, Paris. Du vendredi 13 janvier 2023 au jeudi 19 janvier 2023 :

. gratuit

Exposition TRAUM de l’artiste illustrateur et plasticien Valentin Prevot à la galerie du Fil Rouge du 13 au 19 janvier. « Mon travail est réaliste et figuratif. A travers mes dessins et mes peintures, je réalise un processus de recherche politique et identitaire sur mon histoire ainsi que celle de ma famille. D’origine juive polonaise, ballottée à travers différents régimes politiques, emprunte d’idées révolutionnaires, ma famille et son histoire sont caractéristiques du 20e siècle en Europe de l’Est. Mon travail artistique actuel vise à leur rendre hommage mais également à faire perdurer leurs idées ainsi que leurs parcours, à les ancrer dans le temps. (….) « Galerie Le Fil Rouge 4 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.galerielefilrouge.fr/post/traum https://www.galerielefilrouge.fr/post/traum

Valentin Prevot Exposition TRAUM de Valentin Prevot

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Galerie Le Fil Rouge Adresse 4 rue Wurtz Ville Paris lieuville Galerie Le Fil Rouge Paris Departement Paris

Galerie Le Fil Rouge Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition TRAUM de Valentin Prevot Galerie Le Fil Rouge 2023-01-13 was last modified: by Exposition TRAUM de Valentin Prevot Galerie Le Fil Rouge Galerie Le Fil Rouge 13 janvier 2023 Galerie le fil rouge Paris Paris

Paris Paris