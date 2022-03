Exposition “Transport & Nous : des abysses aux étoiles” Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Puy-de-Dôme

Exposition “Transport & Nous : des abysses aux étoiles” Issoire, 29 mars 2022, Issoire. Exposition “Transport & Nous : des abysses aux étoiles” Tour de l’Horloge 4, rue du Ponteil Issoire

2022-03-29 – 2022-06-30 Tour de l’Horloge 4, rue du Ponteil

Issoire Puy-de-Dôme Issoire De tout temps, l’homme a cherché à se déplacer (à pieds, à cheval, en bateau) et à inventer de nouveaux moyens de transport. Alors, à pieds, en rollers, trottinette ou en vélo électrique, venez découvrir cette fabuleuse exposition qui vous transportera ! tour.horloge@issoire.fr +33 4 73 89 07 70 https://tour-horloge.issoire.fr/ Tour de l’Horloge 4, rue du Ponteil Issoire

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Issoire, Puy-de-Dôme Autres Lieu Issoire Adresse Tour de l'Horloge 4, rue du Ponteil Ville Issoire lieuville Tour de l'Horloge 4, rue du Ponteil Issoire Departement Puy-de-Dôme

Issoire Issoire Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issoire/

Exposition “Transport & Nous : des abysses aux étoiles” Issoire 2022-03-29 was last modified: by Exposition “Transport & Nous : des abysses aux étoiles” Issoire Issoire 29 mars 2022 Issoire Puy-de-Dôme

Issoire Puy-de-Dôme