Exposition: TRANSport: du treansport au sport Pôle archives de Bayonne et Pays Basque Bayonne, lundi 19 février 2024.

Exposition TRANSport du transport au sport

Proposée pour la première fois en 2018, les Archives départementales vous invitent en cette année olympique à redécouvrir cette exposition pour comprendre les prémices du sport !

Le passage du XIXe au XXe siècle a amené de multiples transformations sociales, économiques et culturelles. A travers une sélection de documents patrimoniaux provenant des archives de Gipuzkoa, Huesca, Navarre et Pyrénées-Atllantiques, donne à découvrir certains moyens de transport devenus des sports. Plongez-vous au début de l’athlétisme, du hippisme, de l’automobile, du cyclisme ou encore de l’aviron et du ski. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 13:30:00

fin : 2024-08-30 17:00:00

Pôle archives de Bayonne et Pays Basque 39 Avenue Duvergier de Hauranne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

