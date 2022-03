EXPOSITION – TRANSPARENCE ET EXPRESSION LIBRE Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Catégories d’évènement: Boujan-sur-Libron

Boujan-sur-Libron Hérault Boujan-sur-Libron 19 photographes exposeront leur photos en thème libre et une seule photo sur un thème imposé “transparence”.

Le vernissage aura lieu le Vendredi 25 mars à 18h.

Boujan-sur-Libron

