En 2020, la Maison de l’Architecture de Corse a mené une résidence d’architecte sur le territoire de l’Alta Rocca sur le thème “De nouveaux leviers pour un tourisme alternatif en milieu rural”. En choisissant de faire une résidence d’architecte en milieu rural, la MAC a voulu engager une réflexion à la fois sur un lieu mais aussi sur une activité économique, le Tourisme, avec la parole de ceux qui y habitent. Le principe de la résidence est de susciter le débat sur la production architecturale, les usages et les modes de vie ainsi que sur les liens entre l’habitat et l’environnement local, qu’il soit urbain, naturel ou agricole, et leurs relations avec le tourisme. Cette exposition présente les travaux et les pistes de réflexion des 2 architectes qui ont mené cette résidence. Exposition réalisée avec le soutien de la Communauté de Communes de l’Alta Rocca et la DRAC Corse Présentation des travaux et réflexions de la résidence d’architecte Mairie Serra di scopamene Serra-di-Scopamène Corse-du-Sud

