EXPOSITION : TRANSHUMANCE EN CÉVENNES, 13 mars 2021-13 mars 2021, Cabrières.

EXPOSITION : TRANSHUMANCE EN CÉVENNES 2021-03-13 14:00:00 – 2021-06-18 18:00:00

Cabrières Hérault Cabrières

À la Galerie Photos des Schistes, exposition de photographies de Laurent Garcia « Transhumance en Cévennes »

Chaque année, au mois de juin, Jean-Marie Velasco et Paul Reder partent en transhumance, à pieds, avec leurs troupeaux de brebis, des rouges du roussillon et des caussenardes des garrigues. Leur voyage démarre des basses plaines de l’Hérault, pour terminer une semaine plus tard en Lozère, au fin fond du parc national des Cévennes, sur le site de l’estive, perpétuant ainsi une tradition ancestrale qui a tendance à disparaitre.

Les déplacements se font le matin de bonne heure puis en fin d’après midi. Entre les deux, c’est la pause pour éviter les heures les plus chaudes de la journée, très contraignantes pour les hommes mais surtout pour les bêtes. Le soir, c’est le bivouac, en pleine nature, dans un décor sauvage et préservé. Un beau voyage, un voyage hors du temps.

Visible du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h, le dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée libre.

+33 6 14 27 62 94

