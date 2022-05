Exposition “Transformations géométriques”

2022-07-01 – 2022-07-30 EUR 0 0 Monika Ugarte. 12 cadres (5 en 25×25; 3 en 30×30; 4 en 50×50) Exposition de petites sculptures de papier à partir de formes simples et parfaites à la fois, telles que le triangle, le carré ou le cercle, qui, structurées ou déstructurées, déplacées, torsadées, superposées, suspendues ou répétées se transforment en une autre forme qui s’éloigne de sa forme originale ou la réinvente différemment.

