Exposition « Trames du quotidien » collections textiles du musée basque et de l’histoire de Bayonne Saint-Palais Saint-Palais Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais

Exposition « Trames du quotidien » collections textiles du musée basque et de l’histoire de Bayonne Saint-Palais, 1 août 2022, Saint-Palais. Exposition « Trames du quotidien » collections textiles du musée basque et de l’histoire de Bayonne Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais

2022-08-01 – 2022-10-31 Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Vêtements traditionnels, habits de cérémonies, costumes de danse, robes de poupées, foulards, châles, linge de maisons, mantes à bœufs, sacs, lainages, espadrilles et souliers seront présentés au public témoignant des pratiques de fabrication et des usages, trames d’un quotidien aujourd’hui revisité.

Accessibles aux horaires d’ouverture du site, pass selon réglementation en vigueur. Vêtements traditionnels, habits de cérémonies, costumes de danse, robes de poupées, foulards, châles, linge de maisons, mantes à bœufs, sacs, lainages, espadrilles et souliers seront présentés au public témoignant des pratiques de fabrication et des usages, trames d’un quotidien aujourd’hui revisité.

Accessibles aux horaires d’ouverture du site, pass selon réglementation en vigueur. +33 5 59 65 56 80 Vêtements traditionnels, habits de cérémonies, costumes de danse, robes de poupées, foulards, châles, linge de maisons, mantes à bœufs, sacs, lainages, espadrilles et souliers seront présentés au public témoignant des pratiques de fabrication et des usages, trames d’un quotidien aujourd’hui revisité.

Accessibles aux horaires d’ouverture du site, pass selon réglementation en vigueur. OTPB

Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Palais Autres Lieu Saint-Palais Adresse Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Ville Saint-Palais lieuville Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais Departement Pyrénées-Atlantiques

Exposition « Trames du quotidien » collections textiles du musée basque et de l’histoire de Bayonne Saint-Palais 2022-08-01 was last modified: by Exposition « Trames du quotidien » collections textiles du musée basque et de l’histoire de Bayonne Saint-Palais Saint-Palais 1 août 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques