Exposition : Trajectoires / Nos objets voyageurs Lycée Gaston Crampe, 21 mars 2022, Aire-sur-l'Adour.

Exposition : Trajectoires / Nos objets voyageurs

du lundi 21 mars au dimanche 27 mars à Lycée Gaston Crampe

Dans un contexte de crispations identitaires, l’école publique demeure le lieu de libération des individus des préjugés et des contingences. Garante du vivre-ensemble, de l’émancipation et de l’esprit critique, l’Ecole de la République est un passage obligé pour des générations d’élèves. Parfois ancrés localement depuis plusieurs générations ( dans notre établissement rural), parfois arrivés récemment dans la commune, le département, le pays, les élèves ne perçoivent pas toujours comment leur histoire personnelle, familiale est inter imbriquée avec des enjeux politiques, économiques, sociétaux, géostratégiques, environnementaux, etc. Afin de permettre de donner du sens à leurs apprentissages à travers leur histoire ou celle de camarades, d’enrichir la relation entre les familles et l’Ecole, de montrer la diversité de notre Cité Scolaire, de développer le sentiment d’appartenance à notre Cité Scolaire au-delà de parcours personnels divergents, un ambitieux projet a été proposé à l’ensemble des classes de Sixième et de Seconde du Collège et du Lycée Gaston Crampe. Le projet a rassemblé une centaine d’élèves. L’idée phare est, que nous puissions tous nous voir comme des migrants, à des échelles différentes voire selon des migrations rêvées. Le projet apparaît donc en continuité avec l’exposition présentée au CDI « Tous migrants ! », et peut être exploité dans le cadre des référentiels des niveaux Sixième et Seconde. Un professeur de la classe a demandé à chaque élève participant de choisir puis d’apporter un objet personnel. Un court texte est rédigé pour présenter l’objet : en quoi est-il représentatif de l’histoire familiale et des déplacements vécus ? Les enseignants participants ont accompagné les élèves durant une heure pour les prises de vue. Les photographies et les textes vont donner lieu à une exposition dans la Salle Polyvalente du lycée durant la Semaine Nationale d’Education contre le Racisme et l’Antisémitisme. Les élèves internes auront également l’occasion durant la semaine de bénéficier de la projection de films sur le thème dans le cadre du Ciné-Club

Exposition de photographies et de textes d’élèves de la Cité Scolaire sur le thème de la migration ou du déplacement

Lycée Gaston Crampe Avenue des Droits de l’Homme 40800 Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T00:00:00 2022-03-21T23:59:00;2022-03-22T00:00:00 2022-03-22T23:59:00;2022-03-23T00:00:00 2022-03-23T23:59:00;2022-03-24T00:00:00 2022-03-24T23:59:00;2022-03-25T00:00:00 2022-03-25T23:59:00;2022-03-26T00:00:00 2022-03-26T23:59:00;2022-03-27T00:00:00 2022-03-27T23:59:00