2022-07-09 – 2022-09-18

La Maison de la Mosaïque contemporaine propose cette année de redécouvrir le travail de trois mosaïstes majeurs. Le titre choisi pour l'exposition « Traits d'union », illustre les nombreux points communs qui relient ces trois artistes. Ils font partie de cette première génération de mosaïstes créateurs apparue dans la deuxième partie du XXe siècle qui, s'affranchissant du carton d'un peintre, ont élu la mosaïque, avec ses caractéristiques de techniques et de matériaux, comme mode d'expression privilégié, sans pour autant abandonner d'autres langages artistiques.

