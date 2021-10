Neuvy-sur-Loire Médiathèque de Neuvy sur Loire Neuvy-sur-Loire, Nièvre Exposition Traits d’humour Médiathèque de Neuvy sur Loire Neuvy-sur-Loire Catégories d’évènement: Neuvy-sur-Loire

Nièvre

Exposition Traits d’humour Médiathèque de Neuvy sur Loire, 3 novembre 2021, Neuvy-sur-Loire. Exposition Traits d’humour

du mercredi 3 novembre au vendredi 3 décembre à Médiathèque de Neuvy sur Loire

Exposition “Traits d’humour” Médiathèque de Neuvy sur Loire Du 3 novembre au 4 décembre En quelques traits, les auteurs mettent en scène et caricaturent notre société.

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

Exposition autour de la BD . Médiathèque de Neuvy sur Loire Place Alexandrine Semence 58450 Neuvy sur Loire Neuvy-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T16:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T16:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T16:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T16:00:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T16:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T16:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T16:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T16:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T16:00:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T16:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T16:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T16:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T16:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T16:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T16:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T16:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T16:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T16:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T16:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T16:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T16:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T16:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Neuvy-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Médiathèque de Neuvy sur Loire Adresse Place Alexandrine Semence 58450 Neuvy sur Loire Ville Neuvy-sur-Loire lieuville Médiathèque de Neuvy sur Loire Neuvy-sur-Loire