Exposition « Trait d’Union » Agapé Hub Paris, 16 mai 2023, Paris.

Du mardi 16 mai 2023 au lundi 05 juin 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Nous ne tirons pas un trait pour oublier une situation, nous nous en servons comme lien pour rassembler l’artiste et le public. Ensemble, ils reflètent la diversité. Ensemble, ils en font part dans toute sa richesse. L’exposition «Trait d’union» opère une réunification fructueuse dans laquelle les artistes dénoncent et traduisent des sentiments étroitement liés à la solitude, à l’isolement.

Peinture, art graphique, installation, 5 artistes vous ont préparé un magnifique voyage !

Et pour matérialisé cela, et soutenir concrètement les plus démunis, 20 % de la recette des ventes sera versé à l’association caritative Agapé Street, en faveur des sans-abris.

Quant est-il de notre histoire ? Les artistes nous conduisent dans un cheminement autour de la fragilité et la précarité de nos vies, des doutes qui nous envahissent à ce sujet, de l’incertitude liée au lendemain. Sur notre territoire natal parfois nous errons nomades, comme des étrangers, sans distinguer d’horizon, de perspective. Le temps nous donne le vertige. Nos pieds ne sont pas assurés, le sol semble se dérober, sans fondation, sans ancrage. Restons conscients, laissons nous toucher par la misère des rues, tout en prenant conscience de la nôtre.

Agapé Hub Paris 50 rue Meslay 75003 Paris

Contact : https://fb.me/e/MTy90XUh contact@agapehub.fr https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.agapehub.fr

@agapehub Exposition Trait d’union