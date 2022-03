EXPOSITION « TRAFICS » Montpellier, 5 mars 2022, Montpellier.

EXPOSITION « TRAFICS » Montpellier

2022-03-05 – 2022-03-27

Montpellier Hérault

Venez découvrir la nouvelle exposition de l’Espace Saint Ravy « TRAFICS» du 05 au 27 mars 2022 !

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir Marie POURCHOT. Diplômée en ethnologie l’artiste s’est ensuite formée à la broderie et à différentes techniques de stylisme, créant ainsi des œuvres textiles riches en motifs et icônes anthropologiques. L’exposition « Trafics » est un projet qui repose sur les notions de syncrétisme, de circulation et d’identité. Les créations textiles jouent ici sur l’hybridité des motifs, générée par les échanges entre les hommes de différentes ethnies.

Pass sanitaire nécessaire

+33 4 67 34 88 80 https://www.montpellier.fr/evenement/26013/3624-exposition-le-soleil-grille-les-merguez-brillent-du-5-au-25-fevrier-2022-a-l-espace-saint-ravy.htm

Montpellier

