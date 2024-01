Exposition : Traduire en langues juives Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris, mercredi 3 janvier 2024.

Du mercredi 03 janvier 2024 au mercredi 14 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

À travers des traductions révélatrices en cinq judéo-langues, cette exposition offre une vision des défis spécifiques affrontés par ces cultures à travers le temps et l’espace.

Les langues juives, fruits de l’expérience de la diaspora, n’ont cessé d’évoluer au contact, d’une part, des langues sacrées (l’hébreu et l’araméen) et, d’autre part, des langues dominant les territoires où les juifs ne constituaient qu’une minorité.

La traduction est un excellent révélateur du destin de ces langues : de leur confrontation au passé et à l’héritage biblique, de leur évolution face aux défis de la sécularisation et de la modernité, de leurs négociations face aux cultures majoritaires et, enfin, de leur lutte pour survivre à l’heure où le nombre de locuteurs diminue fortement.

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris

Collections de la BULAC, BIULO HEB.III.2922. קינדער זשורנאל [Revue pour enfants], Paris, 1924.