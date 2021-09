Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Exposition : “Traces & empreintes” d’Anne-Marie Castelain Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Exposition : “Traces & empreintes” d’Anne-Marie Castelain Le Havre, 4 septembre 2021, Le Havre. Exposition : “Traces & empreintes” d’Anne-Marie Castelain 2021-09-04 – 2021-09-25

Le Havre Seine-Maritime Le Havre Venez découvrir la nouvelle exposition de La Glacière : “Traces & empreintes” (œuvres 1978-2018)d’Anne-Marie Castelain. Exposition du 4 au 25 septembre 2021, du jeudi au samedi de 14h30 à 19h. Venez découvrir la nouvelle exposition de La Glacière : “Traces & empreintes” (œuvres 1978-2018)d’Anne-Marie Castelain. Exposition du 4 au 25 septembre 2021, du jeudi au samedi de 14h30 à 19h. +33 6 80 11 21 04 Venez découvrir la nouvelle exposition de La Glacière : “Traces & empreintes” (œuvres 1978-2018)d’Anne-Marie Castelain. Exposition du 4 au 25 septembre 2021, du jeudi au samedi de 14h30 à 19h. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville 49.50075#0.12558