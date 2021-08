Exposition “Traces de migrants” Musée du Pays d’Ussel, 18 septembre 2021, Ussel.

Exposition “Traces de migrants”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Pays d’Ussel

### L’exposition « Traces de migrants » raconte les itinéraires, les vies individuelles ou collectives des migrants d’hier et d’aujourd’hui en Haute-Corrèze. Au fil des siècles, la Haute-Corrèze a été une terre d’émigration (maçons, carriers, blanchisseuses, marchands) et une terre d’accueil (sabotiers, ouvriers, étrangers)… Au travers de 20 panneaux et des documents audios (témoignages et chansons), l’exposition “Traces de migrants” raconte les itinéraires, les vies individuelles ou collectives des migrants d’hier et d’aujourd’hui en Haute-Corrèze.

Gratuit. Sur inscription.

Musée du Pays d’Ussel 12, rue Michelet 19200 Ussel Ussel Corrèze



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00