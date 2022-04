Exposition : Traces de Migrants à Lapleau Lapleau Lapleau LapleauLapleau Catégories d’évènement: Corrèze

Lapleau

Exposition : Traces de Migrants à Lapleau Lapleau Lapleau, 25 avril 2022, LapleauLapleau. Exposition : Traces de Migrants à Lapleau Lapleau Lapleau

2022-04-25 09:00:00 – 2022-04-28 12:00:00

Lapleau Corrèze Lapleau Corrèze Lapleau Au fil des siècles, le Haute-Corrèze a été une terre d’émigration (maçons, carriers, blanchisseuses, marchands) et une terre d’accueil (sabotiers, ouvriers, étrangers)…

L’exposition Traces de migrants raconte les itinéraires, les vies individuelles ou collectives des migrants d’hier et d’aujourd’hui.

Visite libre et gratuite

Renseignements au 05 55 27 53 17 Lapleau Lapleau

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Lapleau Autres Lieu Lapleau Lapleau Adresse Ville LapleauLapleau lieuville Lapleau Lapleau Departement Corrèze

Lapleau Lapleau LapleauLapleau Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapleaulapleau/

Exposition : Traces de Migrants à Lapleau Lapleau Lapleau 2022-04-25 was last modified: by Exposition : Traces de Migrants à Lapleau Lapleau Lapleau Lapleau Lapleau 25 avril 2022 Corrèze Lapleau

LapleauLapleau Corrèze