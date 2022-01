Exposition : Traces de l’invisible Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d’exposition Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mercredi 23 février au samedi 16 avril

En 2021, poursuivant son ambition d’irriguer sa saison sur base d’une agrégation de propositions et de singularités – multipliant les points de vue dans la perspective de corrompre l’aspiration à une parole conquérante, le vaisseau offshore **Centre Wallonie-Bruxelles** a invité la Directrice d’un Centre d’art bruxellois majeur, la **CENTRALE** for contemporary art, à concevoir une exposition collective. En faveur de cette saison aux airs de manifeste déconstructiviste, **Carine Fol** a répondu à cette invitation par l’exposition _**Traces de l’Invisible**_ qui donne à pénétrer des œuvres chargées d’étrangeté, de sensualité et de gestes performatifs qui invitent à bousculer les évidences. _**Traces de l’Invisible**_ touche au cœur de la définition de l’art contemporain entendue comme une heuristique de réponses alternatives. Merci à Carine Fol. **Stéphanie Pécourt**, directrice du CWB|Paris

Le CWB|Paris vous donne à pénétrer des œuvres chargées d'étrangeté, de sensualité et de gestes performatifs qui invitent à bousculer les évidences dans le cadre de cette nouvelle exposition. Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d'exposition 127-129 rue Saint Martin, 75004 Paris

