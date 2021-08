Marennes-Hiers-Brouage Tonnellerie Charente-Maritime, Marennes-Hiers-Brouage Exposition « Trace ou l’histoire du petit chaperon rouge » Tonnellerie Marennes-Hiers-Brouage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Trace est une réinterprétation plastique du conte le plus traduit au monde par la plasticienne rochelaise Madalina Dina. Plus de 700 œuvres soulignent la contemporanéité de la figure du chaperon. Peintures sur toiles, sculptures textiles et Art Postal emmènent le visiteur sur la trace de notre histoire contemporaine.

Gratuit.

Trace est une réinterprétation plastique du conte le plus traduit au monde par la plasticienne rochelaise Madalina Dina. Tonnellerie 1, rue du Port 17320 Hiers-Brouage Marennes-Hiers-Brouage

