Exposition : Toutes les couleurs de Sophie Dupré et Varda Schneider Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Exposition : Toutes les couleurs de Sophie Dupré et Varda Schneider Valence, 9 décembre 2022, Valence. Exposition : Toutes les couleurs de Sophie Dupré et Varda Schneider

3, place Louis Le Cardonnel La Villa Balthazar Valence Drôme La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel

2022-12-09 – 2022-01-28

La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel

Valence

Drôme Venez découvrir la dernière exposition organisée à la Villa Balthazar, galerie d’art contemporain. contact@lavillabalthazar.fr +33 4 75 58 78 71 http://www.lavillabalthazar.fr/ La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel Valence

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel Ville Valence lieuville La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Exposition : Toutes les couleurs de Sophie Dupré et Varda Schneider Valence 2022-12-09 was last modified: by Exposition : Toutes les couleurs de Sophie Dupré et Varda Schneider Valence Valence 9 décembre 2022 3 Drôme place Louis Le Cardonnel La Villa Balthazar Valence Drôme Valence

Valence Drôme