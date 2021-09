Chabeuil Chabeuil Chabeuil, Drôme Exposition “Toute ce qui fut sera pour peu qu’on s’en souvienne” – Les rencontres de la photo Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Exposition “Toute ce qui fut sera pour peu qu’on s’en souvienne” – Les rencontres de la photo Chabeuil, 11 septembre 2021, Chabeuil. Exposition “Toute ce qui fut sera pour peu qu’on s’en souvienne” – Les rencontres de la photo 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-11 19:00:00 rue de l eglise Salle 1 de l hotel de Cluny

Chabeuil Drôme Chabeuil Exposition de Fabienne MONDIE. Mise en scène de personnes disparues, membres de sa famille, amis, amants, anciens compagnons dans leurs attitudes de vivants, dans les lieux où ils reposent. clicimagechabeuil@orange.fr http://les-rencontres-de-la-photo-chabeuil.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

