Exposition « Tout un Monde » Mai à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien, lundi 26 février 2024.

Du 05/02 au 26/02

Anne-Marie Rivoalland ou MAÏ est une Artiste peintre et Dessinatrice Plasticienne autodidacte Bretonne.

Elle a toujours dessiné d’aussi loin qu’elle se souvienne.

Elle expose depuis plus de 25 ans dans toute la Bretagne.

Entre de nombreuses expositions collectives ou privées, deux biennales en collaboration avec le département des côtes d’Armor pour « Un insolite Monde D’artistes », une fresque de 40m² , l’illustration de deux contes pour enfant et plus récemment une collaboration avec une entreprise de cosmétique Monéguasque, l’insolite univers contemporain de MAÏ n’en finira jamais de vous étonner par la complexité et la passion mise dans ses œuvres.

« Devant la toile ou le papier je compose et recompose les formes et les couleurs, je fais ce que je veux, la passion à chaque fois, à chaque trait.

Un monde apparaît alors inspiré de la terre, de la mer, de mes rêves, de mes cauchemars et de mes voyages intérieurs.

Un monde distordu, coloré, inquiétant quelquefois où la terre et la mer se mélangent, s’entrechoquent et nous renvoient à nous-mêmes.

Chaque dessin et chaque portrait est un voyage que je vous livre » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26

fin : 2024-02-26

Lieu-dit Restidiou Braz

Berrien 29690 Finistère Bretagne lautrerive@planeterre.fr

